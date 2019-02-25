В чемпионате Испании футболисты подрались с болельщиками
Игроки "Эсиха" оскорбили фанатов неприличным жестом
Матч четвертого дивизиона испанской футбольной лиги "Эсиха" – "Херес" завершился дракой с участием болельщиков и футболистов. Несколько фанатов прыгнули на поле и вступили в потасовку с игроками команды хозяев поля.
По данным издания, футболисты "Эсихи" оскорбили болельщиков, а один из них даже показал неприличный жест. После этого фанаты отреагировали и прыгнули на поле. Пресс-служба клуба уже дала ответ по инциденту, осудив действия участников драки.
"Мы осуждаем преступные деяния, которые произошли в конце игры, и мы примем соответствующие меры против тех, кто разрушает этот замечательный вид спорта. Это отвратительно и позорно, как они очерняют цвета своего клуба и не уважают ценностей, которые есть в футболе", – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Ранее мы писали, что в Колумбии футболисты подрались за право пробивать пенальти.
Напомним, что в прошлом году матч чемпионата Украины по футболу среди женщин "Пантеры" (Умань) – "Еднисть" (Черниговская область) завершился массовой дракой игроков обеих команд. После финального свистка на поле завязалась потасовка к которой подключились представители команд со скамейки запасных.
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