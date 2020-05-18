В чемпионате России коронавирус обнаружили уже у второго футболиста: названо имя

В чемпионате России коронавирусом заразился второй футболист. Ранее положительный тест на COVID-19 сдал Джефферсон Фарфан – перуанский легионер московского "Локомотива". Вторым в списке зараженных игроков РПЛ стал 23-летний защитник казанского "Рубина" Константин Плиев.

"Защитник "Рубина" Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус. Константин чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей в родном Владикавказе. Игрок находится на самоизоляции во Владикавказе с начала апреля, с другими членами нашей команды не контактировал. Желаем Константину скорейшего выздоровления!" – говорится в заявлении на официальном сайте "Рубина"

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Ранее мы писали, что коронавирус бьет по российскому футболу: в больнице – владелец "Спартака".Миллиардеру Леониду Федуну 64 года, и он находится в группе риска.

Также мы рассказывали, что отец Нурмагомедова вышел из комы и у него-таки COVID-19. Долгое время отец российской звезды UFC отказывался проходить тест на коронавирус, но когда его жизнь повисла на волоске и он был перевезен из Махачкалы в Москву, подозрение на наличие у него опасного вируса подтвердились.

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