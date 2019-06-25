В чемпионате Украины появилась новая звезда: "Карпаты" усилились экс-игроком "Лацио"

Львовский клуб ведет активную работу на трансферном рынке

Франьо Прце. Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

Львовские "Карпаты" на официальном сайте объявили о трансфере хорватского защитника Франьо Прце. Ранее 23-летний защитник выступал на родине, а также в Италии и на Кипре. Продолжительность контракта – 3 года. Напомним, что "Карпаты" вышли из отпуска без пятерых игроков основы. Львовский клуб попрощался с игроками, у которых завершились контракты, и вернул арендованных.

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Прце родился 7 января 1996 года в городе Чаплина (Босния и Герцеговина). Воспитанник Сплитского "Хайдука". В 18-летнем возрасте подписал контракт с итальянским "Лацио", выступал за юношескую команду римлян. В январе 2016 года был арендован "Салернитаной", которая играла в Серии B. Впоследствии вернулся из аренды в "Лацио" и в октябре того же года дебютировал в элитном итальянском дивизионе в матче с "Торино".

В начале 2017 года был арендован "Брешиа", а через год отправился в аренду на родину в клуб "Истра 1961". Летом 2018-го подписал контракт с кипрской "Омонией", в составе которой выступал до недавнего времени. Вызывался в юношескую и молодежную сборные Хорватии.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Люксембурга, едва не подсунувшей свинью Украине, станет игроком "Карпат". В чемпионате Украины назревает неожиданный трансфер футболиста из "карликового" государства.

Также мы писали, что "Карпаты" взяли в аренду голкипера "Шахтера". Вратарь Олег Кудрик переехал на год во Львов.

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