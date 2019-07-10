В чемпионате Украины со следующего сезона вводится система VAR

В первом круге систему видеопомощи арбитрам будут тестировать, а введут в феврале-марте

Заседание исполкома УАФ. Фото: ФФУ

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, что со следующего сезона в чемпионате Украины по футболу будет использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR).

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"В течение первого круга соревнований система видео-повторов будет использоваться в режиме для проведения тестирования оборудования и обучение арбитров. А уже в феврале-марте 2020 года мы ожидаем разрешения FIFA и IFAB на использование VAR в режиме онлайн", – заявил Павелко.

Ранее было объявлено, что Премьер-лига расширяется до 16 команд. Исполком УАФ принял решение об увеличении количества клубов-участников УПЛ в сезоне 2020/2021 до 14 команд, а в следующем сезоне – 2021/2022 – до 16 команд.

Как известно, ранее в футбольную Премьер-лигу Украины пробился клуб "Колос" из Ковалевки. Село на 1600 человек: впервые в истории в чемпионате страны будет представлен такой маленький населенный пункт.

Напомним, что со следующего сезона в чемпионате Украины появится плей-офф за Лигу Европы. В мини-турнире примут участие команды, занявшие места с пятого по восьмое.

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