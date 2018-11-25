В дебютном сезоне в Италии Криштинау Роналду повторил рекорд "Ювентуса" 50-летней давности

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду повторил рекорд клуба 50-летней давности, который установил Пьетро Анастази. Анастази в 13 дебютных матчах за "Ювентус" в Серии А в сезоне-1968/69 забил 9 голов. То же самое удалось сделать Роналду в сезоне-2018/19.

В субботнем матче Криштиану забил один гол в ворота СПАЛ (2:0) в домашнем матче 13-го тура. Ранее он отличился в матчах против "Сассуоло" (2), "Фрозиноне" (1), "Удинезе" (1), "Дженоа" (1), "Эмполи" (2) и "Милана" (1).

Ранее мы писали, что "Золотой мяч" впервые за 10 лет получит не Месси или Роналду. По информации Tuttosport, в этом году оба футболиста не войдут в число трех финалистов. Основная борьба за награду развернется между чемпионами мира Рафаэлем Вараном и Килианом Мбаппе, а также хорватом Лукой Модричем, который завоевал "серебро" чемпионата мира 2018 года.

Кстати, на днях на центральной улице Милана знаменитого футболиста Роналду изобразили в вызывающей позе. Португальца сравнили с канонами красоты древних Греции и Рима, но добавили к образу намек на сексуальную ориентацию футболиста.