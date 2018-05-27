В день финала Лиги чемпионов киевские таксисты подняли цены в 15 раз

Приезд фанатов на финал Лиги чемпионов в Киеве – возможность заработать не только владельцам квартир, но и таксистам. О том, что киевские отели и владельцы квартир подняли цены в десятки раз, стало известно еще за несколько недель до матча. А вот тарифы таксистов в день финала стали неожиданностью.

Самый большой куш сорвали таксисты, работающие с "шашкой". "Заметил, что многие иностранцы отдают предпочтение машинам с "шашками", при этом, чем больше она, тем больше доверие приезжих. Это касается не только гостей финала Лиги чемпионов", – рассказал segodnya.ua таксист Игорь.

По его словам, с пятницы по воскресенье по центру Киева любой заказ иностранцу обходился минимум в 400 грн. "Мои коллеги говорили, что в центре нечего делать, все перекрыто и нет заказов. Но я решил проверить, и не прогадал", – рассказывает Игорь. По его словам, средняя стоимость одного заказа равнялась 20-30 евро (600-900 грн). В итоге за предшествующие финалу дни заработок серьезно увеличился.

Самый крупный заказ Игоря – по маршруту Софийский Собор – отель на ул.Б.Васильковская, 100 – парк Шевченко, фан-зона "Ливерпуля". Непродолжительный проезд по центру Киева обошелся британскому фанату в 1200 гривен! Интересно, что при заказе этого маршрута в одном из онлайн-сервисов такси тариф будет... 78 грн. Таким образом, для иностранцев таксисты поднимали цены при заказе "с руки" в десятки раз.

Как рассказал нам другой таксист Александр, количество заказов в онлайн-сервисах такси не отличалось от обычного дня. Возможно, это связано с тем, что вызвать машину можно только через приложение на телефоне, а не все иностранцы пользовались интернетом в роуминге.

Сам матч завершился победой "Реала" над "Ливерпулем" со счетом 3:1 – видео голов финала Лиги чемпионов.