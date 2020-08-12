В десять раз больше, чем у Зинченко: названа сумасшедшая зарплата потенциального новичка "МанСити"

"Манчестер Сити" не оставляет попыток приобрести центрального защитника "Наполи" Калиду Кулибали, несмотря на то, что совсем недавно "горожане" уже купили другого дорогого футболиста этого амплуа. Напомним, в "МанСити" за 45 млн евро перешел двойник Гуллита – нидерландец Натан Аке из "Борнмута".

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Как сообщает у себя в Twitter инсайдер Николо Скира, "Манчестер Сити" находится на продвинутой стадии переговоров с Фали Рамадани, агентом Калиду Кулибали. Фавориты нынешней Лиги чемпионов готовы предложить 29-летнему сенегальцу 5-летний контракт с зарплатой 10 млн евро в год. Это почти в десять раз больше, чем у украинского универсала "Манчестер Сити" Александра Зинченко, получающего в Англии, по данным СМИ, 1,15 млн евро в год.

Калиду Кулибали / Фото: Getty Images

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Отметим, что "Наполи" хочет за своего центрбека не менее 80 млн евро. При этом ранее сообщалось, что в обмен на Кулибали "МанСити" готов предложить Зинченко и Отаменди.

Добавим, что Калиду Кулибали не лучшим образом провел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" – "Наполи" (3:1), в котором в своей штрафной по-дурацки сфолил на Лионеле Месси, что привело к пенальти в ворота неаполитанцев.

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