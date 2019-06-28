В "Динамо" на просмотр приехал полузащитник "Локомотива"

Вадим Янчак сыграл в товарищеском матче против "Полесья"

Янчак пробует свои силы в "Динамо".

Сегодня киевское "Динамо" провело товарищеский матч с житомирским "Полесьем" и уступило – 1:2. В поединке принял участие потенциальный новичок команды 20-летний полузащитник Вадим Янчак. Он последние несколько месяцев провел во втором по силе дивизионе Словакии, защищая цвета "Локомотива" (Кошице).

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Янчак является воспитанником ФК "Львов", за первую команду которого провел 24 матча (1 гол) во всех турнирах. За "Локомотив" футболист сыграл 4 матча, в которых отличился одним забитым мячом.

Напомним, что вчера в киевское "Динамо" перешел 27-летний защитник Александр Караваев. Игрока национальной сборной Украины подписал соглашение с клубом на четыре года. Предыдущим клубом Караваева была луганская "Заря".

Это не первый летний трансфер "Динамо". Ранее команду пополнил 23-летний полузащитник венской "Аустрии" Мохаммеда Кадири. Ганский футболист подписал с клубом контракт по схеме 4+1.

Первым матчем в сезоне для "Динамо" будет Суперкубок Украины. 28 июля – против "Шахтера". Год назад "Динамо" выиграло трофей.

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