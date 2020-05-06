В "Динамо" назвали двух футболистов, которые перейдут в "Реал" или "Барселону"

В европейских грандах селекционер киевлян Вукоевич видит Миколенко и Цыганкова: "Но не сейчас, а через год-два"

В киевском "Динамо" назвали своих игроков, которые, как когда-то Андрей Шевченко, смогут перейти в клубы-гранды европейского футбола – "Реал", "Барселону" или "МанСити". В составах этих команд нынешний селекционер "Динамо", экс-полузащитник "бело-синих" Огнен Вукоевич видит 20-летнего защитника Виталия Миколенко и 22-летнего вингера киевлян Виктора Цыганкова. Ранее Вукоевич пообещал найти для "Динамо" "собаку" в середину поля.

"Думаю, сегодня Миколенко и Цыганков уже могут играть в любом европейском чемпионате. Считаю, у них есть класс для европейских грандов – мадридского "Реала", "Барселоны", команд из Манчестера, "Баварии". Но не сегодня они должны туда переходить, а через год-два, – заявил клубному динамовскому каналу Огнен Вукоевич. – Я считаю, что Миколенко и Цыганков могут играть в ТОП-10 европейских грандов"

Виктор Цыганков / Фото: Instagram

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Виталий Миколенко / Фото: Facebook

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Ранее словенский вингер "Динамо" Беньямин Вербич заявил, что Миколенко стоит 40 млн евро – минимум.Аналитики портала Transfermarkt – более приземленные: Миколенко они оценивают в 9 млн евро, Цыганкова – в 16 млн евро.

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