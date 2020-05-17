В "Динамо" назвали замкнутого футболиста, который станет вожаком команды

Главный тренер киевского "Динамо" (U-19) Игорь Костюк назвал футболиста, который потенциально может стать лидером столичной команды. В роли будущего вожака "бело-синих" специалист видит 22-летнего полузащитника Владимира Шепелева.

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"У Шепелева есть все задатки, чтобы быть топ-игроком, но немного не хватает лидерских качеств. Думаю, все придет. Шепелев очень хороший креативщик. Может играть как опорника, так и инсайда. Он очень хорошо работает с мячом, поставлен удар с двух ног. Вова из тех игроков, которые подвержены ситуативному состоянию. У него ситуация произошла – он очень глубоко ее переживает. Он может замкнуться на поле, когда что-то не получилось. Он не выходит из этого состояния. Если он поменяет свою психологию, у него намного быстрее пойдет прогресс. Он станет лидером команды, – считает Игорь Костюк.