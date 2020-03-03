В "Динамо" определили "нового Шевченко" и установили на него ценник в 40 миллионов евро

Словенский вингер киевского "Динамо" Беньямин Вербич рассказал, кто из игроков нынешнего состава команды станет "вторым Шевой" – то есть новым украинским игроком, который покорит "Милан". При этом Вербич даже назвал цену на "нового Шеву", в качестве которого, как оказалось, балканец видит не Виктора Цыганкова, а 20-летнего левого защитника Виталия Миколенко.

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"Знаешь, как я его называю? Нос. Он трогает его постоянно. В чем вся его сила? Нос, – шутит о Виталии Миколенко Беньямин Вербич. – Кстати, он постоянно бегает у меня за спиной, а я ему передачи не отдаю"

Отложив шутки в сторону, Вербич отметил: "Миколенко – топ. Новый Шевченко, 40 миллионов – минимум".

Виталий Миколенко / Фото: Facebook

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Что интересно, авторитетный портал Тransfermarkt пока оценивает Виталия Миколенко в 4 раза дешевле, установив напротив него ценник в 10 миллионов евро. Несмотря на это, защитник "Динамо" вошел в число самых дорогих в мире на своей позиции.

Напомним, прошлым летом уже ходили слухи, что Миколенко может перейти в "Милан" с подачи Андрея Шевченко. Поговаривали, что главный тренер сборной рекомендовал этого игрока техническому директору "россонери" Паоло Мальдини. Однако до трансфера тогда дело так и не дошло.

Смотрите, как забивает Миколенко

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