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В "Динамо" открестились от покупки бразильского защитника

26 августа, 17:28

Александр Трикиша Александр Трикиша

Киевляне никогда не интересовались защитником "Гаталасарая"

Киевское "Динамо" не интересуется защитником турецкого "Галатасарая" Маркао. Вчера СМИ сообщили, что "Динамо" договорилось о первом трансфере легионера при Луческу. Сообщалось, что стороны согласовали все детали трансфера и 24-летний футболист уже собирает вещи для переезда в Украину. Однако сегодня президент клуба развеял слухи о приходе бразильца.

"Информация о Маркао – слухи. Мы вообще никогда не обращали на него внимания. У Луческу свои приоритеты. Сначала должны вернуться в строй все больные. Потом уже будем решать вопросы по игрокам", – цитирует Суркиса "ТаТоТаке".

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В минувшем чемпионате Турции Маркао провел 28 матчей, заработав 11 желтых карточек и не забив ни одного мяча. Его контракт с "Галатасараем" действует еще год. Примечательно, что популярный сайт Transfermarkt еще месяц назад оценивал парня в 3,2 миллиона евро, а теперь – уже в 5,5.

Ранее мы писали, что Артем Кравец снова стал игроком "Динамо". Украинский нападающий вернулся в родной клуб после периода в турецком "Кайсериспоре".

А перед этим киевляне подписали предварительный контракт с Владимиром Костевичем из "Леха". Он присоединится к команде следующей зимой.

Смотрите, как "Динамо" завоевало Суперкубок Украины:

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чемпионат Украины Динамо Киев Игорь Суркис Галатасарай

Источник: Сегодня|Спорт

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