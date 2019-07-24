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В "Динамо" возвращается защитник, взявший "серебро" Кубка Америки

24 июля, 14:14

Перуанец, который этим летом произвел фурор со своей сборной Перу, оказался не по карману клубам из Европы

Карлос Самбрано
Карлос Самбрано. Фото: AFP

30-летний центральный защитник Карлос Самбрано, со сборной Перу дошедший до финала недавнего Кубка Америки-2019 в Бразилии, вернется в "Динамо", чтобы продолжить свои выступления за киевский клуб. Об этом сообщает Fox Sports Radio Peru. По информации источника, у Самбрано были предложения от немецкого и итальянского клубов, а также от представителя испанской Сегунды, но им не удалось договориться с "Динамо" о трансфере.

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Самбрано перебрался в "Динамо" в январе 2018 года, но не сыграл ни одного матча за первую команду, проведя лишь 3 поединка за "молодежку" киевлян. Летом того же года он отправился в аренду в "Базель", где на его счету – 9 матчей (1 гол) и завоеванный Кубок Швейцарии.

Интересно, что, согласно звучавшей ранее информации, сам Карлос Самбрано хотел бы остаться в Швейцарии. "Базель" был не прочь подписать игрока, принадлежащего киевлянам, на постоянной основе. "К сожалению, Карлос из-за травмы сыграл за нас очень мало, но когда играл - он был хорош. Он мог бы помочь нам с его опытом", – утверждал спортивный директор "Базеля" Руди Збинден. Однако, судя по всему, переговоры швейцарского клуба с киевлянами успехом не увенчались.

Напомним, что на Кубке Америки-2019 Самбрано был основным игроком сборной Перу, которая в финале турнира уступила хозяевам бразильцам.  В золотом матче, завершившемся поражением перуанцев 1:3, динамовец привез необязательный пенальти в ворота своей команды. Также после его ошибки бразильцы забили с игры.


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Тег Динамо Киев, сборная Перу, Карлос Самбрано

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Источник:

Динамомания

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