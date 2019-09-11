"В эпизоде с пенальти я остановился, ногу не выставлял": Караваев рассказал о матче с Нигерией

Александр Караваев / Фото: AFP

Игрок сборной Украины Александр Караваев прокомментировал товарищеский матч на Днепр –Арене. На нашем сайте был онлайн поединка Украина – Нигерия.

"Думаю, неудачное начало игры – это больше ошибки сборной Украины. Мы допустили их очень много, особенно в центре поля. Обрезаемся и у нас зоны открыты, потому что мы играем в открытый футбол и должны доводить мяч до каждого игрока. Поэтому, когда у нас ошибки происходят, нас быстро прогоняют. Тем более, сборная Нигерии очень быстрая, они это доказали", – начал игрок.

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"В эпизоде с пенальти я остановился, ногу не выставлял. Он просто врезался в меня. Судья в пользу атаки дал пенальти, это его решение. В следующий раз буду осторожнее играть, буду делать работу над ошибками", – рассказал Александр.

"Настроение после матча хорошее, потому что показали характер, создали много моментов во втором тайме и могли выигрывать матч. Не опустили руки, показали свою игру и добились ничьей, – отметил Александр Караваев.

Ранее Андрей Шевченко оценил матч с Нигерией. Наставник сборной Украины прокомментировал контрольную игру в Днепре.

Также мы писали, что после победы Украины над Литвой Шевченко сделал нефутбольное заявление: "Наверное, более важно, чем наша игра, что сегодня были освобождены наши военнопленные, моряки и остальные ребята.

Обзор матча Литва – Украина (0:3)

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