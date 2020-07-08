В эротичном топе на кухонном острове: экс-жена бывшего форварда "Динамо" сняла с себя почти все

После развода с экс-звездой "Динамо" Артемом Кравцом его бывшая супруга Анна продолжает сражать наповал своих подписчиков новыми яркими фото в Instagram. В частности, знойная брюнетка похвасталась плоским животом, пожелав всем – такого же. "Бомба", – не удержалась от комплимента подруге в комментариях под опубликованным кадром жена экс-вратаря сборной Украины Александра Рыбки – Наталья.

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INSTAGRAM

Однако этим экс-супруга Артема Кравца не ограничилась, показав, что подтянутый животик – не единственное ее "достижение". Девушка поделилась фото, на котором она в эротичном топе запрыгнула на кухонный остров. А также опубликовала еще один эффектный снимок – Анна позирует в одном бикини, демонстрируя свою сногсшибательную фигуру. "Красивая невероятно!", "Секси бейбааааа!" – восторгаются девушкой ее поклонники.

Как мы писали ранее, Артем Кравец после развода покинул соцсети. "Они стали слишком много значить в реальной жизни. Мне немного надоела эта мнимая жизнь. Поэтому я вас покидаю на неопределенный срок", – объяснил свой поступок бывший нападающий киевского "Динамо", выступающий сейчас за турецкий "Кайсериспор".

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Также мы рассказывали, что после развода с Артемом Кравцом его бывшую жену тут же позвали замуж. Предложение руки и сердца девушка получила в Instagram. Правда, Анна оставила его без ответа, что и неудивительно, учитывая, что начинал "потенциальный жених" свою переписку с девушкой словами: "Зря Артема бросила".

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