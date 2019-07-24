В этом году уже не увидим: звезда "Реала" получил тяжелую травму на сборах
Асенсио не смог доиграть матч Международного кубка чемпионов
Нападающий мадридского "Реала" Марко Асенсио получил разрыв передней крестообразной связки и наружного мениска левого колена, сообщает официальный сайт мадридцев. 23-летний испанец не смог доиграть до конца матч Международного кубка чемпионов против лондонского "Арсенала" (2:2, пен. – 3:2). Футболиста унесли на носилках.
"После тестов, проведенных нашим медицинскими службами, у Асенсио был обнаружен разрыв передней крестообразной связки и наружного мениска его левого колена. Игрок будет прооперирован в ближайшие несколько дней", – написано в пресс-службе "Реала".
Как Асенсио забивал за "Реал" в Лиге чемпионов:
Отметим, что период реабилитации после подобных травм составляет не менее шести месяцев, а это означает, что в этом году на поле футболист больше не появится. В прошлом сезоне Асенсио провел 44 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 9 результативных передач. Transfermarkt.com оценивает игрока в 60 миллионов евро.
Ранее мы писали, что "Реал" даром отдает самого дорогого футболиста мира. Мадридский клуб, в свое время уплативший за Бейла 100 миллионов евро, теперь отпускает его бесплатно.
Также был озвучен новый вариант для Андрея Лунина: его зовет в свой клуб легендарный Роналдо. "Реал" готов отдать украинца в аренду своей бывшей звезде – бразильцу, дважды выигрывавшему "Золотой мяч"
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В этом году уже не увидим: звезда "Реала" получил тяжелую травму на сборах". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Королевская щедрость: "Реал" даром отдает самого дорогого футболиста мира
Мадридский клуб, в свое время уплативший за Бэйла 100 миллионов евро, теперь отпускает его бесплатно
Китайский клуб готов озолотить изгоя из "Реала"
Гарет Бэйл может перебраться в китайский "Бэйцзин Гоань"
"Позор Зидану!": агента Бейла возмутили слова главного тренера "Реала" о судьбе валлийца
По мнению наставника "сливочных", от ухода Бейла выиграет как "Реал", так и сам футболист
Суперматч "Бавария" – "Реал" в США: четыре гола и удаление
"Бавария" победила "Реал" на Международном кубке чемпионов, несмотря на удаление вратаря