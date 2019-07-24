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В этом году уже не увидим: звезда "Реала" получил тяжелую травму на сборах

24 июля, 16:49

Асенсио не смог доиграть матч Международного кубка чемпионов

Марко Асенсио
Марко Асенсио. Фото: AFP

Нападающий мадридского "Реала" Марко Асенсио получил разрыв передней крестообразной связки и наружного мениска левого колена, сообщает официальный сайт мадридцев. 23-летний испанец не смог доиграть до конца матч Международного кубка чемпионов против лондонского "Арсенала" (2:2, пен. – 3:2). Футболиста унесли на носилках.

"После тестов, проведенных нашим медицинскими службами, у Асенсио был обнаружен разрыв передней крестообразной связки и наружного мениска его левого колена. Игрок будет прооперирован в ближайшие несколько дней", – написано в пресс-службе "Реала".

Как Асенсио забивал за "Реал" в Лиге чемпионов:

Отметим, что период реабилитации после подобных травм составляет не менее шести месяцев, а это означает, что в этом году на поле футболист больше не появится. В прошлом сезоне Асенсио провел 44 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 9 результативных передач. Transfermarkt.com оценивает игрока в 60 миллионов евро.

Ранее мы писали, что "Реал" даром отдает самого дорогого футболиста мира. Мадридский клуб, в свое время уплативший за Бейла 100 миллионов евро, теперь отпускает его бесплатно.

Также был озвучен новый вариант для Андрея Лунина: его зовет в свой клуб легендарный Роналдо. "Реал" готов отдать украинца в аренду своей бывшей звезде – бразильцу, дважды выигрывавшему "Золотой мяч"

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Тег футбол, травма, чемпионат Испании, Реал Мадрид, Марко Асенсио

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СЭ

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