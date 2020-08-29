Українська
$ 27,46
32,43
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"В этот раз не уронил": "Арсенал" потроллил своего героя после победы над "Ливерпулем"

29 августа, 23:34

Олег Люлька Олег Люлька

В начале августа Обамеянг оконфузился, упустив трофей на газон. Теперь все прошло для габонца без эксцессов

Лондонский "Арсенал" знатно потроллил своего ведущего нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга после победы "канониров" над "Ливерпулем" в матче за Суперкубок Англии-2020. "А в этот раз Обамеянг трофей не упустил", – пошутил Twitter "Арсенала".

Реклама

Напомним, менее месяца назад Обамеянг уронил трофей Кубка Англии, который "Арсенал" завоевал благодаря победе над "Челси". Тогда на церемонии награждения трофей в руках нападающего из Габона распался на части и в итоге упал на газон.

В этот раз обошлось без неприятных поломок и падений. Празднуя победу над "Ливерпулем" в игре за Суперкубок на "Уэмбли", форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг благополучно поднял над головой трофей в виде щита.

Сравните с тем, что случилось в Кубке Англии

Отметим, что Обамеянг стал героем матча "Арсенал" – "Ливерпуль" (1:1, 5:4 по пенальти). Он открыл счет в поединке. И закрыл – реализовав победный пенальти.

Реклама

Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг / Фото: Reuters

"Сегодня мы забираем с собой трофей. Мы становимся все лучше. Впереди еще достаточно работы, но я действительно счастлив, это хорошее время для того, чтобы быть футболистом "Арсенала", – сказал Обамеянг после выигрыша Суперкубка Англии в комментарии BBC.

Смотрите, как поднимают суперкубовый трофей в Украине

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

шутка суперкубок Ливерпуль Арсенал Лондон трофей Пьер-Эмерик Обамеянг

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"ПСЖ" – "Бавария": онлайн финала Лиги чемпионовФутбол
Стартовал новый сезон Премьер-лиги. Все результаты первого тура
Стартовал новый сезон Премьер-лиги. Все результаты первого тураФутбол
Пока Зинченко играл, его космически красивая жена пила портвейн и сводила с ума у бассейна
Пока Зинченко играл, его космически красивая жена пила портвейн и сводила с ума у бассейнаФутбол
560 млн евро за Месси: раскрыты детали невероятного перехода Лионеля в
560 млн евро за Месси: раскрыты детали невероятного перехода Лионеля в "Манчестер Сити"Футбол
Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок УкраиныФутбол
Расписание и результаты первого раунда отбора Лиги Европы
Расписание и результаты первого раунда отбора Лиги ЕвропыФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять