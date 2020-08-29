"В этот раз не уронил": "Арсенал" потроллил своего героя после победы над "Ливерпулем"

В начале августа Обамеянг оконфузился, упустив трофей на газон. Теперь все прошло для габонца без эксцессов

Лондонский "Арсенал" знатно потроллил своего ведущего нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга после победы "канониров" над "Ливерпулем" в матче за Суперкубок Англии-2020. "А в этот раз Обамеянг трофей не упустил", – пошутил Twitter "Арсенала".

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Напомним, менее месяца назад Обамеянг уронил трофей Кубка Англии, который "Арсенал" завоевал благодаря победе над "Челси". Тогда на церемонии награждения трофей в руках нападающего из Габона распался на части и в итоге упал на газон.

В этот раз обошлось без неприятных поломок и падений. Празднуя победу над "Ливерпулем" в игре за Суперкубок на "Уэмбли", форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг благополучно поднял над головой трофей в виде щита.

Сравните с тем, что случилось в Кубке Англии

Отметим, что Обамеянг стал героем матча "Арсенал" – "Ливерпуль" (1:1, 5:4 по пенальти). Он открыл счет в поединке. И закрыл – реализовав победный пенальти.

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Пьер-Эмерик Обамеянг / Фото: Reuters

"Сегодня мы забираем с собой трофей. Мы становимся все лучше. Впереди еще достаточно работы, но я действительно счастлив, это хорошее время для того, чтобы быть футболистом "Арсенала", – сказал Обамеянг после выигрыша Суперкубка Англии в комментарии BBC.

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