В Европе досрочно завершили еще один чемпионат по футболу

Руководство чемпионата Уэльса по футболу приняло решение досрочно завершить сезон из-за пандемии коронавируса. Так как команды успели провести разное количество матчей, для определения итогового положения была принята система среднего числа очков, набранных той или иной командой за игру. Кстати, ранее мы писали, что двукратный чемпион Уэльса объявил о банкротстве.

Впервые в своей истории чемпионом страны признан клуб "Коннас-Ки Номадс", лидировавший в турнирной таблице после 26 туров. Он же представит Уэльс в квалификации Лиги чемпионов-2020/21.

"Нью-Сейнтс" и "Бала Таун", занявшие 2-е и 3-е места соответственно, получат право сыграть в квалификации Лиги Европы. При этом команды, которые вылетят из Премьер-лиги, и клубы из первого дивизиона, которые заменят их, Ассоциация футбола Уэльса определит позже.

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Несколько дней назад в Бельгии подтвердили решение о досрочном завершении сезона. Как мы писали ранее, чемпионом Бельгии был признан "Брюгге", за который выступает украинец Эдуард Соболь. А серебряные медали достались "Генту", где играют Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун. Сегодня стало известно, что бывший футболист "Динамо" Дьемерси Мбокани стал лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии.

Ранее о досрочном завершении чемпионатов в Европе объявили Франция, Шотландия и Нидерланды. Французы признали первенство "Пари Сен-Жермен", шотландцы – "Селтика", а вот в Нидерландах решили завершить сезон без чемпиона, так как две команды имели одинаковое количество очков.

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