В Европе начали собственное расследование смерти российского футболиста

Воспитанник "Локомотива" умер от сердечного приступа во время пробежки

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) проводит расследование причин смерти защитника "Казанки" Иннокентия Самохвалова. Напомним, 22-летний футболист скончался в Москве 20 апреля. Спортсмен отправился на пробежку, но во время тренировки ему стало плохо, и он умер прямо на улице.

"Поскольку инцидент с Самохваловым вызвал большой резонанс по всей Европе, эта тема заинтересовала FIFPro. Они обратились к нам с вопросом о причинах смерти, узнали, что это произошло не из-за коронавируса, и попросили разобраться. Мы связались с "Локомотивом". Получили письмо, что никаких противопоказаний не было, что он проходил постоянные тестирования. Но человек умер от проблем с сердцем. Поэтому FIFPro проводит собственное расследование. Хочет докопаться до истины. Если был нарушен протокол и на болезнь закрывали глаза, это очень серьезно", – рассказал глава Профсоюза футболистов и тренеров России Александр Зотов.

Зотов отметил, что следствие будет изучать результаты тестирований и смотреть кардиограммы футболиста.

"Если есть подозрение на преступление, у FIFPro есть возможность надавить на ФИФА и на РФС, требовать содействия расследованию. Если подтвердится, что у игрока были проблемы с сердцем, а он продолжал играть, то это подсудное дело", – добавил функционер.

Самохвалов – воспитанник московского "Локомотива". Он пришел в академию "железнодорожников" в третьем классе, выигрывал молодежное первенство России, в этом сезоне выступал за "Казанку". У Самохвалова остались жена и сын.

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