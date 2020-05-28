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В Европе начали собственное расследование смерти российского футболиста

28 мая, 17:58

Александр Трикиша Александр Трикиша

Воспитанник "Локомотива" умер от сердечного приступа во время пробежки

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) проводит расследование причин смерти защитника "Казанки" Иннокентия Самохвалова. Напомним, 22-летний футболист скончался в Москве 20 апреля. Спортсмен отправился на пробежку, но во время тренировки ему стало плохо, и он умер прямо на улице.

"Поскольку инцидент с Самохваловым вызвал большой резонанс по всей Европе, эта тема заинтересовала FIFPro. Они обратились к нам с вопросом о причинах смерти, узнали, что это произошло не из-за коронавируса, и попросили разобраться. Мы связались с "Локомотивом". Получили письмо, что никаких противопоказаний не было, что он проходил постоянные тестирования.

Но человек умер от проблем с сердцем. Поэтому FIFPro проводит собственное расследование. Хочет докопаться до истины. Если был нарушен протокол и на болезнь закрывали глаза, это очень серьезно", – рассказал глава Профсоюза футболистов и тренеров России Александр Зотов.

Зотов отметил, что следствие будет изучать результаты тестирований и смотреть кардиограммы футболиста.

"Если есть подозрение на преступление, у FIFPro есть возможность надавить на ФИФА и на РФС, требовать содействия расследованию. Если подтвердится, что у игрока были проблемы с сердцем, а он продолжал играть, то это подсудное дело", – добавил функционер.

Самохвалов – воспитанник московского "Локомотива". Он пришел в академию "железнодорожников" в третьем классе, выигрывал молодежное первенство России, в этом сезоне выступал за "Казанку". У Самохвалова остались жена и сын.

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Источники: Сегодня|Спорт , Р-спорт

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