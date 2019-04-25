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В финале Кубка Германии сыграют "Бавария" и "Лейпциг"

Сегодня, 00:16

"Бавария" на выезде обыграла "Вердер" со счетом 3:2 в полуфинале Кубка Германии, финал состоится 25 мая

Роберт Левандовски оформил дубль
Роберт Левандовски оформил дубль. Фото: AFP

Мюнхенская "Бавария" пробилась в финал Кубка Германии по футболу, обыграв в полуфинальном матче бременский "Вердер". Встреча, прошедшая в Бремене в среду, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У победителей дубль оформил Роберт Левандовский (36-я и 80-я минуты), забивший второй мяч с пенальти, также отличился Томас Мюллер (63). У "Вердера" мячи забили Юя Осако (74) и Милот Рашица (75).

В финале Кубка Германии "Бавария" встретится с "Лейпцигом", который во вторник в своем полуфинальном матче обыграл "Гамбург". Матч "Бавария" – "Лейпциг" состоится 25 мая в Берлине.

Ранее в среду в финал Кубка Италии вышел "Лацио", обыгравший в ответном матче "Милан" с минимальным счетом 1:0. В финале "Лацио" сыграет с победителем в противостоянии между "Фиорентиной" и "Аталантой". В первом игре команды выдали результативную ничью 3:3, а ответная состоится 25 апреля.

Напомним, что ранее в среду матч чемпионата Голландии прервали из-за сильной грозы с молниями. Поединок "Зволле" – "Гронинген" был остановлен на 57-й минуте, встреча продолжится 29 апреля со счета 1:2.

А в чемпионате Украины сегодня был сыгран матч между нашими грандами – "украинское класико". Поединок 25-го тура Премьер-лиги "Динамо" – "Шахтер" завершился вничью – 0:0, причем на последних минутах встречи форвард гостей Жуниор Мораес не смог реализовать пенальти – его парировал голкипер киевлян Денис Бойко.

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Тег Вердер, Лейпциг, чемпионат Германии, Бавария, кубок Германии

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Сегодня|Спорт

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