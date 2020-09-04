В футболе новая волна коронавируса: болезнь подхватили игроки сборной Франции, "Атлетико" и "ПСЖ"

Отпуск на популярных курортах не прошел бесследно для футболистов

Футболисты европейских грандов возвращаются из отпусков и сдают положительные тесты на коронавирус. Ранее мы писали, что Неймар и еще две звезды "ПСЖ" заразились коронавирусом. А сегодня стало известно, что инфекцию обнаружили у еще троих игроков парижского клуба – Мауро Икарди, Кейлора Наваса и Маркиньоса.

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Скорее всего, ближайший матч "ПСЖ" в чемпионате Франции против "Ланса" (10 сентября) будет перенесен, ведь, по регламенту турнира, поединок не может состояться, если в составе одной из команд обнаружат четыре положительных результата на Covid-19.

Следующей жертвой пандемии стал мадридский "Атлетико". На официальном сайте клуба сообщили о положительных тестах на коронавирус у защитника Сантьяго Ариаса и нападающего Диего Косты. Болезнь проходит бессимптомно, оба игрока находятся на карантине дома и не смогут начать предсезонную подготовку вместе с командой.

Наконец, вратарь "Марселя" Стив Манданда сдал положительный тест уже в расположении сборной Франции, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Франции. Голкипер вынужден был покинуть расположение команды и не примет участие в матчах Лиги наций против Швеции и Хорватии.

Перед этим коронавирус был обнаружен у двух других игроков сборной Франции – Поля Погба ("Манчестер Юнайтед") и Тангая Н'Домбеле ("Тоттенхэм").

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