В футбольном ЧМ-2022 примут участие 32 сборные: в ФИФА отказались расширять турнир

Зимой 2022 года чемпионат мира пройдет только в Катаре, а значит, расширения до 48 стран-участниц не будет

Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Фото: AFP

ФИФА отказалась от идеи провести чемпионат мира 2022 года с 48 сборными, сообщает Associated Press. По информации источника, в турнире будут участвовать 32 команды, как и было запланировано ранее. Сообщается, что расширенный формат вынудил бы организаторов задействовать другие страны для проведения матчей. Чемпионат мира-2022 года впервые в истории пройдет в Катаре. Учитывая непростые отношения страны с соседями, идея проведения матчей мирового первенства в других странах выглядела проблематично.

Напомним, с чемпионата мира-2026 года в турнире будут участвовать 48 команд. ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Кстати, на днях в Катаре открыли первый стадион, построенный для ЧМ-2022. Матчем открытия арены "Аль-Вакра" стала финальная игра Кубка эмира Катара. Новый стадион вмещает 40 тысяч зрителей, стоимость строительства составила 575 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Катар могут лишить ЧМ-2022 из-за конфликта с соседями. Инвесторы рискуют, вкладывая в инфраструктуру будущего чемпионата мира 200 миллиардов долларов.

Истории, которыми запомнился предыдущий чемпионат мира – в 2018 году в России:

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