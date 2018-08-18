В Германии болельщики больше всего ненавидят "Баварию"

Сегодня, 11:57

Самым любимым клубом поклонников футбола является дортмундская "Боруссия"

Фото AFP
Фото AFP

Дортмундская "Боруссия" заняла первое место в списке самых обожаемых футбольных клубов Германии. Об этом говорится в исследовании издания Statista. 52% опрошенных назвали себя болельщиками "Боруссии" или заявили, что, по меньшей мере, симпатизируют клубу. Только 17% ненавидят дортмундскую команду, а 31% относится к ней нейтрально.

Вторым самым популярным клубом страны стала мюнхенская "Бавария", болельщиками которой себя назвали 41% опрошенных. При этом такое же количество людей (41%) ненавидят "Баварию", 18% относятся к мюнхенцам нейтрально.

Также, помимо "Баварии", больше всего негативных чувств у немцев вызывают "Лейпциг" (28%), "Гамбург" (27%), "Шальке" (25%) и "Вольфсбург" (25%). Наименее же ненавистным клубом Германии, согласно опросу, стал "Фрайбург". Только 10% людей заявили, что он им не нравится.

В прошлом сезоне в немецком клубе выступал украинский вингер Андрей Ярмоленко. По окончании сезона Ярмоленко перешел из "Боруссии" в "Вест Хэм". 28-летний игрок перебрался в Дортмунд летом прошлого года из киевского "Динамо" за 25 миллионов евро и с тех пор в составе "шмелей" провел 26 матчей (6 голов, 6 голевых передач) во всех турнирах.

Ранее "Бавария" стала обладателем Суперкубка Германии. Команда Нико Ковача разгромила "Айнтрахт" со счетом 5:0.
футбол, чемпионат Германии, Бавария, Боруссия Дортмунд, Фрайбург

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