В Германии фанаты, кричавшие "хайль Гитлер", сами пришли в полицию
Во время товарищеского матча три болельщика позволили себе расистские выкрики
Во время товарищеского матча Германия – Сербия (1:1), состоявшейся на стадионе "Фольксваген-Арена" в Вольфсбурге, несколько болельщиков немецкой команды оскорбляли полузащитников Лероя Сане и Илкая Гюндогана по расовому и национальному признаку. Об этом сообщил журналист и баскетбольный эксперт Андре Фойт, присутствовавший на матче как болельщик вместе с семьей.
Он выложил в социальные сети видео, рассказав, что три болельщика, сидевших на ряд выше, выкрикивали оскорбления в адрес двух игроков сборной. По его словам, фанаты начали скандировать "хайль Гитлер", другие зрители никак не отреагировали.
Полиция начала расследование инцидента, а представители Немецкого футбольного союза (DFB) связались с журналистом, чтобы он помог идентифицировать болельщиков. В итоге трое мужчин в возрасте от 30 до 40 лет сами пришли в полицию, сообщает Bild.
В официальном заявлении DFB также подтвердил, что нашел людей, купивших билеты на те самые места, и попросил болельщиков в подобных ситуациях сразу обращаться к стюардам. "Футбол, как и общество, разнообразен. Оскорблениям и дискриминации не место в футболе", – говорится в заявлении немецкой федерации футбола.
Напомним, что национальная сборная Украины сегодня стартует в отборочном турнире Евро-2020. Команда Андрея Шевченко в 21:45 сыграет против Португалии в Лиссабоне. Мы проводим онлайн матча Португалия – Украина с фото и видеоповторами.
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