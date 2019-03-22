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В Германии фанаты, кричавшие "хайль Гитлер", сами пришли в полицию

Сегодня, 19:39

Во время товарищеского матча три болельщика позволили себе расистские выкрики

Инцидент произошел во время матча Германия - Сербия
Инцидент произошел во время матча Германия - Сербия. Фото: AFP
В Германии фанаты, кричавшие "хайль Гитлер", сами пришли в полицию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/51d/6fe/5c951d6fe1de6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/51d/6fe/5c951d6fe1de6.jpg Футбол Во время товарищеского матча три болельщика позволили себе расистские выкрики

Во время товарищеского матча Германия – Сербия (1:1), состоявшейся на стадионе "Фольксваген-Арена" в Вольфсбурге, несколько болельщиков немецкой команды оскорбляли полузащитников Лероя Сане и Илкая Гюндогана по расовому и национальному признаку. Об этом сообщил журналист и баскетбольный эксперт Андре Фойт, присутствовавший на матче как болельщик вместе с семьей.

Он выложил в социальные сети видео, рассказав, что три болельщика, сидевших на ряд выше, выкрикивали оскорбления в адрес двух игроков сборной. По его словам, фанаты начали скандировать "хайль Гитлер", другие зрители никак не отреагировали.

Полиция начала расследование инцидента, а представители Немецкого футбольного союза (DFB) связались с журналистом, чтобы он помог идентифицировать болельщиков. В итоге трое мужчин в возрасте от 30 до 40 лет сами пришли в полицию, сообщает Bild.

В официальном заявлении DFB также подтвердил, что нашел людей, купивших билеты на те самые места, и попросил болельщиков в подобных ситуациях сразу обращаться к стюардам. "Футбол, как и общество, разнообразен. Оскорблениям и дискриминации не место в футболе", – говорится в заявлении немецкой федерации футбола.

Напомним, что национальная сборная Украины сегодня стартует в отборочном турнире Евро-2020. Команда Андрея Шевченко в 21:45 сыграет против Португалии в Лиссабоне. Мы проводим онлайн матча Португалия – Украина с фото и видеоповторами.
 

Португалия – Украина анонс матча Евро-2020

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Тег расизм, сборная Германии, сборная Сербии, футбольные фанаты

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Источники:

СЭ , Сегодня|Спорт

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