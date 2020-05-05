В Германии нашли футболиста, считавшегося мертвым с 2016 года

Вдова футболиста получила крупную сумму в виде страховки, а теперь пойдет под суд

Бывший футболист немецкого "Шальке" Янник Камба, которого считали погибшим, найден живым и здоровым и работает химиком в энергетической компании. В 2016 году было объявлено о смерти футболиста в результате автокатастрофы в Конго, откуда родом Камба. О смерти сообщила его бывшая жена и предоставила все соответствующие документы. Ранее мы писали, что нашелся французский футболист, которого объявили пропавшим в ОАЭ во время карантина.

Сам же футболист утверждает, что в 2016 году его высадили из машины, забрав все деньги и документы. Вернуться в Германию он смог спустя два года.

Тем временем, "вдова" в виде страховки за жизнь мужа получила шестизначную сумму, но теперь ей светят серьезные проблемы по обвинению в подделке документов. А вот сам Янник пока пойдет по делу в качестве свидетеля.

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Камба является воспитанником "Шальке", цвета которого защищал с 1999 по 2005 год, но в первой команде так и не заиграл. Далее он выступал за команды из низших лиг, а последним клубом Янника был скромный клуб "Хюльс".

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