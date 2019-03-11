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В Германии сильный снегопад помешал футболисту забить мяч в пустые ворота

Сегодня, 10:25

Форвард "Ганновера" Генки Харагути не забил "Байеру" из-за непогоды

Во время матча шел сильный снег
Во время матча шел сильный снег. Фото: AFP
В Германии сильный снегопад помешал футболисту забить мяч в пустые ворота //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/618/eca/5c8618eca86b2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/618/eca/5c8618eca86b2.jpg Футбол Форвард "Ганновера" Генки Харагути не забил "Байеру" из-за непогоды

Забавный эпизод произошел в 25 туре чемпионата Германии по футболу. В поединке "Ганновер" – "Байер" нападающий хозяев Генки Харагути не забил мяч в пустые ворота соперников. В первом тайме, когда "Ганновер" уже проигрывал в два мяча Харагути вышел один на один, обыграл голкипера и пробил по пустым воротам. Однако мяч не докатился до ворот из-за выпавшего во время матча снега. В итоге "Ганновер" проиграл матч со счетом – 2:3.

Обзор матча "Ганновер" – "Байер":

Ранее мы писали, что "Бавария" первой в истории достигла отметки в 4 тысячи забитых мячей в Германии. В позапрошлом туре аосле разгрома "Боруссии" М со счетом – 5:1 мюнхенский клуб перевалил за отметку 4000 мячей в чемпионате за всю историю.

А дортмундская "Боруссия" запустила специальную программу для своих поклонников возрасте от 34 до 65 лет, страдающих от избыточного веса и ожирения. Порграмма под названием FuBballfans im Training – футбольные болельщики на тренировке, включает в себя 12-недельный курс, состоящий из двух частей: теоретической и практической, с футбольными тренировками.

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Тег чемпионат Германии, Байер, нападающий, Ганновер

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Сегодня|Спорт

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