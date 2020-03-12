В Германии сметают макароны и туалетную бумагу, а украинские фанаты занимают места в пабах

Мы отправились в Вольфсбург, чтобы посмотреть, чем живет город в условиях надвигающейся эпидемии и в ожидании Лиги Европы

Накануне матча "Вольфсбург" – "Шахтер" в 1/8 финала Лиги Европы мы отправились в Вольфсбург, чтобы посмотреть, чем живет город в условиях увеличивающихся каждый час подтвержденных случае заражения коронавирусом в Германии, и как вообще реагируют в стране на эти новости. По состоянию на вечер 12 марта в Германии 2078 заразившихся и три смертельных случая.

Германия в панике. В обычно многолюдных центральных пешеходных зонах больших городов – почти никого. Полупуст общественный транспорт, даже в часы пик. Немного народу в пивных и ресторанах. С полок супермаркетов сметены макароны и... туалетная бумага.

Забавная комбинация несочетаемых "дефицитов" не осталось без внимания популярной политико-сатирической программы Heute show второго государственного телеканала ZDF – коллеги догадались ехидно положить оба продукта на одну тарелку...

Что касается спортивных мероприятий – до поры до времени все шло согласно плану. Еще во вторник счастливые фанаты на переполненной арене в Лейпциге праздновали разгром "Тоттенхема" в матче Лиги чемпионов. На этом фоне озвученное в тот же день решение не допустить зрителей на матч "Вольфсбург" – "Шахтер" показалось абсолютно нелогичным. Почему в Лейпциге – можно, а в Вольфсбурге – нельзя?

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Еще и прошлогодний соперник горняков в Лиге Европы, франкфуртский "Айнтрахт", до последнего не собирался лишать своих зрителей удовольствия лицезреть вживую поединок с "Базелем", а их наставник Ади Хюттер, обращаясь к фанатам, призвал "наслаждаться" – пока есть такая возможность. Увы, и "Айнтрахту" вчера пришлось сдаться – эта игра также пройдет при пустых трибунах. В ближайшие выходные переключится на режим матчей-призраков футбольная Бундеслига, останется незавершенным чемпионат Германии по хоккею, на днях решат дальнейшую судьбу своего первенства гандболисты – страх перед пресловутым коронавирусом шаг за шагом перекраивает немецкий спортивный календарь...

Вокзальчик (скорее, небольшая железнодорожная станция) Вольфсбурга встречает прибывающих пассажиров красочными афишами, призывающими посетить матч с "Шахтером" – убрать транспаранты почему-то забыли.

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Ощетинилась решетками, подчеркивая свою неприступность, крепость "Фольксваген-Арены".

Небольшие группы украинских болельщиков, решившие не отменять поездку в Германию и во что бы то ни стало поддержать нашу команду, на стадион попасть не смогут. Офицер безопасности "Вольфсбурга" Бьорн Бартнинкат вежлив, но неприклонен: "Да, все понимаю, люди приехали издалека. Да, конечно, 3000 километров. Очень жаль, но нельзя, никак, ничем помочь не могу".

Что ж, нашим, впрочем, как и местным болельщикам, сегодня вечером придется смотреть футбол в одной из колоритных немецких пивных. "А коронавирус нам не страшен!", – говорят фанаты.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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