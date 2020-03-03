В Германии японских болельщиков заставили покинуть стадион во время матча

Во время матча немецкой Бундеслиги между "РБ Лейпциг" и "Байером" японских болельщиков, которые были на матче, попросили покинуть стадион. На 10-й минуте встречи охранники стадиона в Лейпциге попросили японских болельщиков покинуть трибуны из-за угрозы коронавируса. В клубе это объяснили тем, что служба безопасности должна проверять группы людей из зон потенциального риска в соответствии с рекомендациями. После инцидента представители "Лейпцига" уже встретились с японскими болельщиками и лично принесли им извинения.

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Напомним, коронавирус впервые был обнаружен в конце декабря 2019 года в Китае. С того момента вирус проник в более чем 50 стран мира. Зафиксировано около 90 тысяч заболевших, из них три тысячи скончались.

Тем временем в Украине готовятся к возможному появлению в стране смертельно опасного коронавируса.Так, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины круглосуточно дежурит санитарный вертолет Ми-8, специально оборудованныйдля транспортировки инфекционных больных.

Видео: СНБО

Более подробно читайте в материале: "Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения".

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