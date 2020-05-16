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В Германии забит первый гол после возобновления чемпионата: бесконтактное празднование игроков

16 мая, 17:46

Олег Люлька

Партнеры по дортмундской "Боруссии" не прикасались к Эрлингу Холанду, аплодируя ему на расстоянии

В немецкой Бундеслиге забит первый гол чемпионата после паузы, связанной с пандемией коронавируса. В Рурском дерби между "Боруссией" Дортмунд и "Шальке" отличился нападающий хозяев Эрлинг Холанд. Онлайн "Боруссия" Дортмунд – "Шальке" смотрите на нашем сайте.

На 29-й минуте матча при пустых трибунах 19-летний норвежский форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд отличился после передачи Торгана Азара, с близкого расстояния в одно касание переправив мяч в ворота "Шальке". Этот гол стал первым в чемпионате Германии с 11 марта.

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Отметим, что празднование гола Эрлинга Холанда прошло в соответствии с протоколом безопасности, утвержденным руководством немецкого футбола в связи с пандемией. Одноклубники не обнимали забившего мяч норвежца, а Холанд, держась на небольшой дистанции от партнеров, просто излучал улыбку. При этом одноклубники, подбежавшие к Эрлингу на расстояние полутора метров, хлопали ему, словно заменяя аплодисменты отсутствующих болельщиков.

Смотрите, как Холанд забивал до пандемии:

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Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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гол чемпионат Германии Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанд

Источник: Сегодня|Спорт

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