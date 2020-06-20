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В горячей битве лидеров чемпионата Испании "Барселона" и "Севилья" сильнейшего не выявили

20 июня, 01:09

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Первая и третья команды Примеры не смогли забить ни одного мяча

Испанский чемпионат пока что без сбоев придерживается графика марафона, когда собирается проводить игры в течение 35 дней без паузы. В пятницу поздно вечером, уже в ночь на субботу по киевскому времени, на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" встречались соперники из тройки лидеров. На нашем сайте велась онлайн-трансляция матча "Севилья" – "Барселона".

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Каталонцы опережают "Реал" всего на два пункта, поэтому недобор очков для них грозит тем, что мадридцы их догонят. Коллектив из Севильи в вечный спор этого дуэта не вмешивается, но пытается отстоять свою третью позицию, чтобы сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

Встреча получилась напряженной, с небольшим количеством голевых моментов. Порой на поле вспыхивали страсти, и рефери приходилось их гасить то свистками, а то еще и желтыми карточками.

"Барселона" превзошла хозяев практически по всем показателям, однако своего так и не добилась. Голов в этом матче мы не увидели – 0:0. Каталонцы теперь опережают "Реал" на три очка. Если в воскресенье подопечные Зинедина Зидана обыграют в Сан-Себастьяне "Реал Сосьедад", то догонят "Барсу". Однако сделать это будет непросто, ведь команда из Страны Басков идет шестой и мечтает о попадании в топ-4 и Лигу чемпионов.

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