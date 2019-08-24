В гостинице "Ювентуса" может поселиться любой желающий

Номер в отеле "Ювентуса" / Фото: Twitter

Футбольный клуб "Ювентус" сегодня открыл первый в Италии публичный клубный отель. Гостиница с названием J|Hotel, предназначена для всех, в ней может снять номер любой желающий. Ранее отель уже опробовали футболисты туринского клуба.

"Отель представляет собой современное, гостеприимное и эксклюзивное пространство, способное удовлетворить ожидания не только любителей футбола, но и тех, кто ищет ультрасовременную конструкцию с точки зрения комфорта и функциональности. Место для тех, кто отправился в деловую поездку, тех, кто хочет посетить Турин и его достопримечательности, и, конечно, для тех, кто хочет открыть для себя престиж и очарование "Ювентуса" и его историю, находится в непосредственной близости от королевского дворца в Венария-Реале.

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J|Hotel – фактически первый гостиничный комплекс, построенный в Италии в сотрудничестве с футбольным клубом. Он был создан для того, чтобы предложить людям возможность лично поучаствовать в спортивных мероприятиях, а также в культурной жизни клуба", – говорится на официальном сайте "Ювентуса".

Площадь комплекса составляет 11,2 квадратных километра. В нем имеются конгресс-центр, ресторан, лаунж-бар, оздоровительный центр, большой сад и 138 номеров разного класса: Comfort, Deluxe, Executive, J|Executive и Suite. Также есть большие комнаты, зарезервированные для игроков и тренеров "Ювентуса" и технического персонала клуба. Сутки на двоих в гостинице стоят от 100 евро с завтраком.

Напомним, что сегодня стартует чемпионат Италии. В первом матче сезона "Ювентус" в гостях играет с "Пармой".

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