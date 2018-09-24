В групповом турнире Лиги Европы планируют сократить количество команд
УЕФА собрался ввести еще один еврокубковый турнир
Президент "Ювентуса" Андреа Аьелли подтвердил, что ведется работа над третьим еврокубковым турниром. Соревнование, в котором предполагается участие 32 команд, будет введено в дополнение к Лиге чемпионов и Лиге Европы.
"Мы работаем над введением третьего турнира. Это было бы очень хорошо для клубов, чтобы у них было больше шансов участвовать в европейских соревнованиях. С УЕФА мы также рассматриваем возможность сократить количество команд в Лиге Европы – с 48 до 32.
Мы хотим большего баланса в этом фантастическом спорте, потому что он остается самым красивым видом спорта в мире. Мы должны думать о том, какой футбол мы хотим оставить для наших детей. В 70-х и 80-х годах Кубок европейских чемпионов выигрывали такие команды, как "Аякс" и "Бенфика".
Сейчас сложно увидеть их наверху из-за огромного экономического неравенства между ними и клубами из Испании, Англии и Германии. Футбол за последние десять лет вырос с невероятной скоростью. Наиболее важным фактором является доход от телевизионных прав, но треть доходов от футбола приходится на 12 самых богатых клубов", – цитирует председателя Европейской клубной ассоциации Football Italia.
Ранее мы писали, что УЕФА одобрил создание третьего еврокубка.
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