В групповом турнире Лиги Европы планируют сократить количество команд

Президент "Ювентуса" Андреа Аьелли подтвердил, что ведется работа над третьим еврокубковым турниром. Соревнование, в котором предполагается участие 32 команд, будет введено в дополнение к Лиге чемпионов и Лиге Европы.

"Мы работаем над введением третьего турнира. Это было бы очень хорошо для клубов, чтобы у них было больше шансов участвовать в европейских соревнованиях. С УЕФА мы также рассматриваем возможность сократить количество команд в Лиге Европы – с 48 до 32.

Мы хотим большего баланса в этом фантастическом спорте, потому что он остается самым красивым видом спорта в мире. Мы должны думать о том, какой футбол мы хотим оставить для наших детей. В 70-х и 80-х годах Кубок европейских чемпионов выигрывали такие команды, как "Аякс" и "Бенфика".

Сейчас сложно увидеть их наверху из-за огромного экономического неравенства между ними и клубами из Испании, Англии и Германии. Футбол за последние десять лет вырос с невероятной скоростью. Наиболее важным фактором является доход от телевизионных прав, но треть доходов от футбола приходится на 12 самых богатых клубов", – цитирует председателя Европейской клубной ассоциации Football Italia.

Ранее мы писали, что УЕФА одобрил создание третьего еврокубка.