В Харькове приготовят мраморные кексы для "Хоффенхайма"

Сегодня, 20:23

Стал известен райдер на матч Лиги чемпионов "Шахтер" – "Хоффенхайм"

&quot;Хоффенхайм&quot; едет в Харьков. Фото Twitter
"Хоффенхайм" едет в Харьков. Фото Twitter

В среду, 19-го сентября, "Шахтер" проведет первый матч группового раунда Лиги чемпионов против "Хоффенхайма".

Стали известны подробности пребывания немецкой команды в Харькове. Так, делегация "Хоффенхайма" прилетит рейсомво вторник, 18-го сентября. Гости традиционно запросили полицейский эскорт автобуса до отеля.

Команда разместится в гостинице Superior Golf & Spa Resort и будет жить рядом с полем для гольфа.

Гости огласили такой райдер: по 20 официальных мячей Лиги чемпионов, 1 портативные ворота, 2 массажных стола, 130 кг льда, 230 бутылок минеральной воды по 0,5 литра, чай, кофе, сахар, свежие фрукты – яблоки, бананы, виноград.

Особенностью райдера Хоффенхайма стали мраморные кексы, которые клуб попросил предоставить и в день тренировки, и в день матча.

Обратно в Германию Хоффенхайм отправится в четверг утром.

Ранее мы писали, что "Шахтер" огласил заявку на Лигу чемпионов. В список А команды Паулу Фонсеки попали 25 игроков.

Кстати, "Шахтер" продолжает продажу билетов на матчи Лиги чемпионов в Харькове. "Горняки" второй сезон подряд использует систему динамических цен.
футбол, Лига чемпионов, Шахтер Донецк, Хоффенхайм

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Источник:

Football.ua

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