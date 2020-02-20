"В Харькове важно не пропустить": экс-игрок "Шахтера" рассказал о поединке Лиги Европы

Сегодня, 20 февраля, на ОСК "Металлист" донецкий "Шахтер" проведет поединок 1/16 финала Лиги Европы. Соперником украинского клуба станет португальская "Бенфика". Мы проведем онлайн матча "Шахтер" – "Бенфика" с видео голов и яркими эпизодами поединка. Своими ожиданиями от матча поделился бывший игрок "горняков" Сергей Ковалев.

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"Думаю, перед этим соперничеством фаворитами пары являются все-таки португальцы, которым на общий успех я бы отдал 60% против 40-ка — у "горняков". "Бенфика" сейчас на ходу, у них чемпионат в разгаре, а "Шахтер" только со сборов приехал. Причем, и для наставника "оранжево-черных" Луиша Каштру такое длительное зимнее межсезонье стало первым в тренерской карьере, поэтому пока трудно сказать, как будет выглядеть "Шахтере" в первых официальных матчах года. Но хочется верить, что все будет хорошо", – отметил Ковалев.

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"Не думаю, что "Шахтер" побежит забивать быстрый гол. Но и от обороны горняки действовать не будут. Возможно, наставник изберет выжидательную тактику. На мой взгляд, "горняки" сыграют осторожно, в Харькове важно не пропустить", – подытожил бывший игрок.

Смотрите, как "Шахтер" готовился к возобновлению сезона:

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