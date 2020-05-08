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В Хорватии два спортсмена насмерть разбились в ДТП: видео страшной аварии

8 мая, 12:53

Александр Трикиша

Йосип Брклячич и Бепо Кадия погибли в результате аварии на высокой скорости

16-летний хорватский футболист "Приморца" Йосип Брклячич и 19-летний гандболист "Загреба" Бепо Кадия погибли во время ДТП в Задаре. Инцидент случился ночью с 4 на 5 мая. Футболисты находились в автомобиле с еще двумя пассажирами. Несколько дней назад мы писали, что пьяный футболист на сумасшедшей скорости снес мотоциклиста: видео страшной трагедии.

Смертельная авария была записана камерой наблюдения. На видео видно, что автомобиль на огромной скорости слетел с дороги, едва не сбил двух пешеходов и упал в воду. В результате аварии двое человек погибли, еще один находится в критическом состоянии. Позже в СМИ сообщили, что скорость автомобиля составляла 110-120 км/час.

Отметим, что прошлой ночью в Хорватии ушел из жизни еще один молодой спортсмен. Игрок футзальной команды "Вргорац" 18-летний Тони Перван стал жертвой другого ДТП. Автомобиль, в котором находился Перван на полном ходу столкнулся лоб в лоб с другим транспортным средством. От полученных травм Тони скончался на месте, еще два пассажира были доставлены в ближайшую больницу.

В начале января 23-летний футболист не справился с управлением и погиб в ДТП. Французский футболист потерял контроль над автомобилем, а следовавший следом партнер по команде стал свидетелем трагедии.

А еще ранее пьяный футболист не дал молодоженам отгулять свадьбу, отправив их на тот свет. 20-летний нападающий Жоау Малек стал виновником жуткой аварии в мексиканском городе Сапопан.

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ДТП гандбол футболист футзал

Источник: Сегодня|Спорт

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