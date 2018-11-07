В игре "МанСити" и "Шахтера" ждем скоростей Формулы-1 и продолжения от Коваленко

Вчера во время отлета "Шахтера" аэропорт в Киеве символично накрыл туман - все-таки лететь предстояло на Туманный Альбион. Марлос в зале ожидания появился одним из последних и вначале без особого энтузиазма, но затем заулыбался в компании бразильских "горняков". Игроки первой команды, прежде чем сесть в зале ожидания, поприветствовали молодежку. Коваленко задержался там дольше остальных... Сегодня "Шахтер" в Манчестере сыграет с главным по оценке букмекеров фаворитом нынешней Лиги чемпионов - "МанСити".

"Горожане" на ходу, у команды 5-матчевая победная серия, в выходные раздавили 6:1 "Саутгемптон". В бешеной форме Стерлинг, в последнем матче у него 2 гола и 2 ассиста. Выбивает новый контракт с зарплатой 300 тысяч фунтов в неделю (сейчас у него £180 тысяч). "В первый сезон Рахим был испуганным, со взглядом "где тот парень, которому я отдам мяч", - говорит тренер "Сити" Пеп Гвардиола. - Сейчас он заматерел, и в свои 23 становится все лучше. Он точен, быстр, агрессивен и верен в решениях". Кинозвездный футболист Винни Джонс как-то сказал о Рахиме: "Без своей скорости Стерлинг будет играть за "Эксетер" (4-я лига)". Но после спектакля Стерлинга с "Саутгемптоном" Винни уже рассыпался в комплиментах: "Фантастика! Рахим просто стряхивал с себя защитника и несся дальше. Снимаю шляпу". Играет Стерлинг то на левом крыле, то на правом. И если в этот раз выйдет на фланге Исмаили, учитывая скорости обоих, увидим там Формулу 1. Левый латераль "Шахтера", кстати, вчера был назван УПЛ лучшим игроком октября в нашем чемпионате.

Как обыгрывать "МанСити", в этом сезоне показал пока только "Лион". А именно: отбор мяча на половине "Сити" и молниеносная контратака. И так дважды, французы увезли из Манчестера 2:1. А сегодня "Шахтеру" поможет главный генератор его контратак - Тайсон. Один из двух самых скоростных "горняков" (по нашей информации, он и Исмаили, совершая рывок, выбегают из 9 м/с) за месяц вынужденного простоя соскучился за игрой, и его выход в перерыве субботнего классико во многом решил исход поединка, на его счету голевой пас. На последней перед отлетом в Англию тренировке "Шахтера" в общую группу вернулся еще один лидер "горняков" Марлос. Его участие в матче также вполне вероятно.

Набирает форму и Виктор Коваленко, забивший в двух последних играх ЧУ. Его прогресс отметил и присутствовавший на классико коуч сборной Шевченко, и одноклубники. "Очень рад за Витю, он наконец выходит из крутого пике", - с улыбкой констатировал Тарас Степаненко. А сам Коваленко обещает забивать еще: "Уверен, этот гол (победный в ворота "Динамо". - Ред.) придаст мне уверенности, и вы будете наслаждаться не только им".

В последнее десятилетие в групповых раундах ЛЧ "Шахтер" ни разу не проиграл оба матча "экваторной" спарки. А были в соперниках и "Арсенал", и "Челси". С другой стороны, команда Гвардиолы является и лидером АПЛ, и главным сейчас фаворитом ЛЧ. Котировки Unibet на титул: "МанСити" - 5,25, "Барселона" - 6,0, "Ювентус" - 6,5... А на выход в плей-офф из группы F (William Hill): "МанСити" - 1,01, "Лион" - 1,4, "Хоффенхайм" - 4,33, "Шахтер" - 5,0. Гарантирует дончанам выход, например, такой расклад: сегодня "Шахтер" набирает не меньше очков, чем "Лион", а потом обыгрывает немцев в гостях и французов дома. Хватит "горнякам" и побед в двух последних турах при двух синхронных победах "Сити". Ситуация непростая, но выход реален.