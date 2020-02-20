В игрока "Аякса" кто-то вселился и тот шикарно затролил опонента, спародировав симуляцию

Полузащитник "Аякса" Райан Бабел поиздевался над соперником в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Хетафе" На 54-й минуте встречи защитник испанского клуба Аллан-Ромео Ньом упал на газон в результате борьбы с Бабелом и, по мнению голландца, начал симулировать травму.

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В ответ на это хавбек стал кататься по полю, после чего прихрамывал вместе с камерунцем, когда тот поднялся на ноги. Отметим, что главный арбитр встречи Рудди Букке зафиксировал фол на Ньоме и показал Бабелу желтую карточку.

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Ответная игра между "Аяксом" и "Хетафе" пройдет 27 февраля в Амстердаме. Отметим, что первый поединок между этими командами закончился со счетом 2:0 в пользу "Хетафе".

Кстати, "Дьяволы" Сульшера в Лиге Европы расписали мировую в Бельгии. Английской команде пришлось отыгрываться из-за ошибки вратаря.

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Смотрите обзор матча чемпионата Нидерландов "Аякс" — РКЦ "Ваалвейк" (3:0):

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