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В игрока сборной Нидерландов в матче против украинцев "швырнули" пивом. И попали

7 февраля, 12:02

Уэсли Худт принял неожиданный душ, покидая поле после травмы в поединке Кубка Бельгии

Уэсли Худт

Уэсли Худт / Фото: YouTube

Неприятная история произошла с нидерландским защитником "Антверпена" Уэсли Худтом во время полуфинального матча Кубка Бельгии с "Кортрейком" на поле соперника. На 65-й минуте игры Худт получил повреждение и вынужден был пройти вдоль трибун с работниками медперсонала. И в этот момент на футболиста один из фанатов хозяйской команды вылил с трибун почти полный бокал пива. Напомним, ранее в сына Леброна Джеймса бросили жвачкой во время матча.

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Кстати, еще недавноУэсли Худт, попавший под пивной душ, вызывался в главную сборную Нидерландов. Нельзя исключать, что на Евро-2020 он в составе своей национальной команды будет противостоять Украине.

Добавим, что поединок "Кортрейка", за который играют украинцы Евгений Макаренко и Андрей Бацула, против "Антверпена" Уэсли Худта завершился победой команды последнего – 1:0. Благодаря этому успеху "Антверпен" вышел в финал Кубка Бельгии, где 22 марта сыграет с "Брюгге".

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Источник: Сегодня|Спорт

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