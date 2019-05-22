В интересах Хацкевича: как слух о "Рубине" может помочь белорусу остаться у руля "Динамо"

История с приглашением в Казань должна поднять реноме белоруса после двух лет турнирных провалов в Киеве

Тренерский штаб киевлян. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Поединок 30-го тура чемпионата Украины по футболу между "Шахтером" и "Динамо" в среду, 22 мая, будет проходить на фоне многочисленных слухов относительно будущего Александра Хацкевича на посту главного тренера киевлян. Последний из них связан с интересом к белорусскому специалисту со стороны российского "Рубина". "Сегодня" определили две главные причины, почему этот слух выгоден "Динамо" и его президенту Игорю Суркису, и какие имиджевые преимущества из этой истории может извлечь Хацкевич. Напомним, смотреть онлайн "Шахтер" – "Динамо" с видеоповторами голов и яркими фото можно на Segodnya.ua.

Причина первая: оказывается, Хацкевич – крут

Как поговаривают в окружении босса "Динамо", он еще сам окончательно не определился, прекращать ли сотрудничество с Хацкевичем или все-таки продлевать с ним контракт. Если Игорь Суркис все-таки выберет второй вариант, то может быть подвергнут жесточайшей обструкции со стороны болельщиков команды, с учетом того, что при Хацкевиче "Динамо" в двух сезонах не сумело выйти в групповой раунд Лиги чемпионов, а также в обоих сезонах проиграло "Шахтеру" чемпионат и Кубок Украины. Объяснить после этого фанатам, почему Хацкевич остается, очень трудно. Однако эта задача слегка упрощается с учетом слухов о якобы интересе к белорусу со стороны "Рубина". Мол, смотрите, его приглашает неоднократный чемпион России, в гостях обыгрывавший саму "Барселону"! Если Хацкевича зовут в такой клуб, значит, этот тренер – не так уж и плох, и надо бы его ценить. А то еще уведут!

Причина вторая: возможность блеснуть патриотизмом

Если Хацкевич не станет главным тренером "Рубина", более того, если повернуть ситуацию так, что сам белорус отказал казанцам, то это может добавить ему патриотических баллов в глазах динамовской торсиды. Мол, не погнался за российским рублем! Смотрите, есть еще один повод этим тренером дорожить.

Впрочем, оба вышеприведенных фактора будут слабыми аргументами в пользу Александра Хацкевича, если в среду пока еще его "Динамо" проиграет "Шахтеру" заключительное классико сезона, в котором ни одной, ни другой командам в турнирном плане ничего не нужно. Но, опять-таки, очень нужно в имиджевом – и, прежде всего, это касается Хацкевича и "Динамо".

Как мы писали ранее, легендарный динамовец рассказал, на кого стоит поменять Хацкевича. По мнению Йожефа Сабо, от прихода Михайличенко или Калитвинцева проку не будет. Нужен другой специалист – иностранец.

Как сообщалось ранее, "Шахтер" зовет болельщиков в Харькове на празднование чемпионства: озвучена программа шоу. После финального свистка игры с "Динамо" на стадионе "Металлист" состоится церемония награждения "горняков", которую увенчают пиротехническое шоу и концерт с участием Гайтаны, Maruv и Оли Поляковой.

Тренировка "Шахтера" перед матчем с "Динамо":





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