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В интернет просочились фото новой формы "Ювентуса": она необычная

Сегодня, 18:01

"Ювентус" в следующем сезоне сыграет в необычной форме – без традиционных полосок

Многим фанатам не понравилась новая форма "Ювентуса"
Многим фанатам не понравилась новая форма "Ювентуса". Фото: AFP

В интернете были опубликованы фотографии предположительно новой домашней формы "Ювентуса", которая отличается от привычной. В ней сфотографировались Пауло Дибала и Федерико Бернардески. Напомним, что "Юве" традиционно играет в полосатой черно-белой форме. Однако на этот раз, как свидетельствуют снимки, форма, хоть и остается черно-белой, но теперь имеет другой дизайн. Половина футболки черная, другая половина – белая. А посередине находится розовая полоска. Первая форма "Ювентуса" была именно розового цвета. При этом многие болельщики остались недовольны новым дизайном форме, о чем свидетельствуют их комментарии в социальных сетях.

Напомним, что несколько дней назад "Ювентус" завоевал титул за пять туров за окончания чемпионата: это восьмое подряд чемпионство команды. Тогда Роналду и компания дома обыграли "Фиорентину". Гости забили первыми, но "Ювентус" смог добыть волевую победу благодаря автоголу соперника.

После завоевания чемпионского титула Криштиану Роналду пропал на три дня. Португалец с подругой Джорджиной скрылись на берегу Адриатического моря, чтобы отпраздновать. Там пара сняла жилье по цене 7 тысяч евро за ночь.

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Тег форма, чемпионат Италии, Ювентус Турин

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Сегодня|Спорт

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