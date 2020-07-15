Осенью этого года мы увидим подопечных Андрея Шевченко в новом облачении

В интернете появилось фото новой формы сборной Украины по футболу. В ней команда Андрея Шевченко должна была бы уже этим летом играть на Евро-2020, но финальная часть турнира из-за пандемии коронавируса была перенесена на 2021 год. Образцы формы опубликовали "Тайны футбола", официальный релиз запланирован на ближайшие дни. Ранее сборная Украины договорилась о первом в 2020 году товарищеском матче. 11 ноября "сине-желтые" проведут в Хожуве встречу с поляками.

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Напомним, на днях сборная Украины определилась, где примет соперников по Лиге наций. 3 сентября "сине-желтые" сыграют со сборной Швейцарии на "Арене Львов", а 10 и 13 октября с командами Германии и Испании – на НСК "Олимпийском" в Киеве. Во всех трех случаях резервным стадионом выбран харьковский "Металлист". Начало всех встреч запланировано на 21:45.

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Добавим, что недавно был продлен контракт с Андреем Шевченко. Он будет тренером сборной Украины до завершения катарского ЧМ-2022, который будет проходить с 21 ноября по 18 декабря.

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