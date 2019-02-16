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В Иране не показали матч "Баварии" из-за арбитра

Сегодня, 21:19

Поединок чемпионата Германии обслуживала Бибиана Штайнхаус

Бибиана Штайнхаус
Бибиана Штайнхаус. Фото: Instagram.com
В Иране не показали матч "Баварии" из-за арбитра //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/862/199/5c68621997641.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/862/199/5c68621997641.jpg Футбол Поединок чемпионата Германии обслуживала Бибиана Штайнхаус

Накануне "Бавария" обыграла "Аугсбург" со счетом – 3:2 в матче 22-го тура чемпионата Германии по футболу. Как сообщает немецкая журналистка Натали Амири, эту игру должны были показать по государственному телеканалу в Иране, но трансляцию отменили. Причиной стало то, что встречу судила женщина – 39-летняя Бибиана Штайнхаус. Женщина-арбитр бегала по полю в шортах, что в Иране сочли неприемлемым для показа по федеральному каналу.

Штайнхаус стала первой в истории женщиной-арбитром в Бундеслиге, отработав на матче между "Гертой" и "Вердером" в сентябре 2017 года.

Обзор матча "Аугсбург" – "Бавария"

Ранее мы писали, что иранский телеканал убрал дьявола с эмблемы "Манчестер Юнайтед". Вместо привычной эмблемы "Манчестер Юнайтед" канал использовал ее образец из середины прошлого века, на котором отсутствует дьявол.

Напомним, что поединок в Манчестере завершился победой "ПСЖ" – со счетом 2:0. Голы во втором тайме забили Преснель Кимпембе (53-я минута) и Килиан Мбаппе (60). На 89-й минуте в составе хозяев был удален Поль Погба, получивший вторую желтую карточку.

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Тег арбитр, чемпионат Германии, Бавария

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sport24.ru

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