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В Иране женщинам разрешили посещать матчи отборочного турнира ЧМ-2022

18 июля, 14:41

Федерация футбола Ирана пошла на уступки ФИФА после запроса Инфантино

Иранские болельщицы на футболе
Иранские болельщицы на футболе. Фото: AFP

Федерация футбола Ирана согласилась разрешить женщинам посещать отборочные матчи чемпионата мира по футболу 2022 года и болеть за мужскую сборную, сообщает punchng.com.

18 июля представитель ФИФА сообщил, что глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж утвердительно ответил на запрос президента ФИФА Джанни Инфантино по данной проблеме. Однако для посещения женщинами стадионов также необходимо разрешение правительства Ирана, которое еще предстоит получить.

Женщинам в Иране было в значительной степени запрещено посещать стадионы с 1981 года. Ультраконсервативные священнослужители утверждают, что женщины не должны быть свидетелями неистового поведения фанатов-мужчин на трибунах.

В отборочном турнире ЧМ-2022 соперниками мужской сборной Ирана выступят национальные команды Ирака, Бахрейна, Камбоджи и Гонконга. Победители групп, а также лучшие четыре команды из занявших вторые места (всего 12 команд) выйдут в третий раунд квалификации, а также в финальную часть Кубка Азии-2023

Ранее бывший президент УЕФА Мишель Платини был взят под стражу для дачи показаний о коррупции на выборах места проведения ЧМ-2022, а впоследствии освобожден.


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Тег футбол, болельщики, ЧМ-2022, сборная Ирана

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sport24.ru

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