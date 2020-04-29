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В Испании футболистам разрешат начать индивидуальные тренировки

29 апреля, 11:59

Максим Перепелица

Позже, клубы смогут приступить к общим занятиям

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что с четвертого мая футболисты могут начать индивидуальные тренировки, с 18-го мая клубы могут небольшими группами приступить к общим тренировкам. А уже с 1 июня командам будут разрешены общие тренировки. Ла Лига может возобновиться 5 июня или 12 июня.

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Ранее стало известно, что продолжение чемпионата Испании – Ла Лиги не будет отменено, и сезон будет завершен. В результате обсуждений премьер-лиги Испании, Королевской федерации футбола и Совета по спорту Испании было вынесено это решение. Основной причиной завершения Ла Лиги стала финансовая сторона, поскольку пандемия нанесла серьезный ущерб Испании. Напомним, что чемпионат Испании по футболу был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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Напомним, что накануне врачи рассказали, в каких условиях будет играть Месси, чтобы не заразиться. Газон, мяч и другие атрибуты игры будут стерилизоваться до матча, в перерыве и после поединков чемпионата Испании.

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чемпионат Испании коронавирус

Источник: Marca

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