В Испании хотят натурализовать вундеркинда стоимостью 100 млн евро

Фати принимает поздравления от чемпиона мира Гризманна / Фото: AFP

Королевская федерация футбола Испании работает над привлечением в национальную команду страны нападающего "Барселоны" Ансу Фати. Об этом сообщил главный тренер сборной Испании Роберто Морено. 16-летний форвард является гражданином Гвинеи-Бисау. В этом сезоне в трех матчах примеры он забил два гола.

"Люди из федерации работают над привлечением Фати, – цитирует Marca Морено. – Решение останется за игроком. Федерация работает над тем, чтобы иметь лучших игроков. Это счастье для "Барселоны", что такой игрок пришел из академии клуба".

Ранее мы писали, что Ансу Фати стал самым молодым игроком "Барселоны" с 1941 года, сыгравшим в высшем дивизионе испанского футбола. В день его дебютного матча с "Бетисом" гвинейскому форварду было 16 лет, 9 месяцев и 25 дней. 78 лет назад Висенте Мартинес Алама сыграл за "Барселону" в национальном чемпионате в возрасте 16 лет, 9 месяцев и 7 дней.

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Фати считается одним из самых перспективных выпускников клубной академии каталонцев. В прошлом месяце он подписал новый контракт с "Барсой" с суммой отступных в размере 100 млн евро.

Вот так Фати забивает за "Барселону":

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