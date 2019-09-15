Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,83
27,22

В Испании хотят натурализовать вундеркинда стоимостью 100 млн евро

15 сентября, 13:56

16-летний форвард "Барселоны" Ансу Фати является гражданином Гвинеи-Бисау

Фати принимает поздравления от чемпиона мира Гризманна

Фати принимает поздравления от чемпиона мира Гризманна / Фото: AFP

Королевская федерация футбола Испании работает над привлечением в национальную команду страны нападающего "Барселоны" Ансу Фати. Об этом сообщил главный тренер сборной Испании Роберто Морено. 16-летний форвард является гражданином Гвинеи-Бисау. В этом сезоне в трех матчах примеры он забил два гола.

"Люди из федерации работают над привлечением Фати, – цитирует Marca Морено. – Решение останется за игроком. Федерация работает над тем, чтобы иметь лучших игроков. Это счастье для "Барселоны", что такой игрок пришел из академии клуба".

Ранее мы писали, что Ансу Фати стал самым молодым игроком "Барселоны" с 1941 года, сыгравшим в высшем дивизионе испанского футбола. В день его дебютного матча с "Бетисом" гвинейскому форварду было 16 лет, 9 месяцев и 25 дней. 78 лет назад Висенте Мартинес Алама сыграл за "Барселону" в национальном чемпионате в возрасте 16 лет, 9 месяцев и 7 дней.

Реклама

Фати считается одним из самых перспективных выпускников клубной академии каталонцев. В прошлом месяце он подписал новый контракт с "Барсой" с суммой отступных в размере 100 млн евро.

В тренде
"Дыши! Терпи!": Непокоренные в Киеве вышибли слезу у зрителей
Доброволец Александр Лобас из Борисполя принимал участие в боях за Пески и Зайцевое. Про Игры Непокоренных узнал в интернете и решил попробовать свои силы

Вот так Фати забивает за "Барселону":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

футболист Барселона сборная Испании Ансу Фати

Источник: СЭ

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

С Михайличенко не разговаривают: динамовцы передали свои претензии тренеру через Евтушенко
С Михайличенко не разговаривают: динамовцы передали свои претензии тренеру через ЕвтушенкоФутбол
Привет, Евро-2020! Все расклады для сборной Украины после победы над Литвой
Привет, Евро-2020! Все расклады для сборной Украины после победы над ЛитвойФутбол
Литва – Украина – 0:3: команда Шевченко в Вильнюсе преподала урок аутсайдеру группы
Литва – Украина – 0:3: команда Шевченко в Вильнюсе преподала урок аутсайдеру группыФутбол
Украина – Нигерия – 2:2: онлайн матча команды Шевченко против
Украина – Нигерия – 2:2: онлайн матча команды Шевченко против "африканских бразильцев"Футбол
"Летучие мыши" с новым тренером разбиты в Барселоне: все о матчах 4-го тура чемпионата ИспанииФутбол
Битва лидеров и другие матчи 4-го тура чемпионата Германии
Битва лидеров и другие матчи 4-го тура чемпионата ГерманииФутбол

Новости партнеров

Loading...