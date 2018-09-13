В Испании не смогли доказать, что звезда сборной России употреблял допинг

Сегодня, 18:44

Дело в отношении Дениса Черышева закрыли

Денис Черышев. Фото AFP
Денис Черышев. Фото AFP

Испанское антидопинговое агентство сняло все подозрения с полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева в употреблении допинга. Сам Черышев опубликовал письмо, подписанное начальником отдела профилактики и допинг-контроля испанского антидопингового агентства.

В нем говорится, что в ходе проведенного расследования нарушения антидопинговых правил футболистом в период его выступления за "Вильярреал" выявлено не было.

Отец футболиста Дмитрий Черышев в 2017 году в одном из интервью заявил, что в "Вильярреале" его сыну врачи якобы "кололи гормон роста" для быстрого восстановления. Хавбек сборной России опроверг эту информацию, заявив, что слова Черышева-старшего были неверно поняты.

Ранее мы писали, что у звезды сборной России отобрали водительские права. Федор Смолов скрылся с места ДТП, после чего суд лишил его прав сроком на год.

Напомним, что российских призерок Олимпиады-2008 лишили медалей и дисквалифицировали за допинг. Апелляции Лебедевой и Абакумовой в Спортивном арбитражном суде были отклонены.
футбол, допинг, сборная России, Вильярреал, Денис Черышев

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