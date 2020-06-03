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В Испании определились с обладателем награды, на которую мог претендовать Шовковский

3 июня, 21:24

Александр Трикиша Александр Трикиша

Всю свою карьеру Райан Гиггз провел в "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер сборной Уэльса и бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз удостоен награды "Человек одного клуба", которую вручает "Атлетик" из Бильбао. Гиггз получит премию за 29 лет, проведенных в "Юнайтед" и включающих рекордные 963 игры. Валлиец присоединился к клубной академии в 14 лет, а в 17 дебютировал за первую команду против "Эвертона" в марте 1991 года.

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На счету хавбека рекордные 13 чемпионских титулов, две победы в Лиге чемпионов, четыре Кубка Англии и четыре Кубка Лиги, что сделало уроженца Кардиффа самым титулованным британским игроком. Ранее мы писали, что легендарный игрок "Манчестер Юнайтед" из-за стресса потерял волосы и решился на операцию.

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Клуб из Бильбао сказал, что Гиггз получит ежегодную награду "за фантастическую профессиональную карьеру в "Манчестер Юнайтед".

"Мы говорим о футболисте мирового класса, который продемонстрировал непоколебимую преданность своему клубу", – отмечается в заявлении пресс-службы.

Отметим, что от Украины на награду мог бы претендовать бывший вратарь сборной Александр Шовковский, который всю свою карьеру провел в киевском "Динамо".

Райан Гигз

Райан Гигз / Фото: Manchester United

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Валлиец завершил профессиональную карьеру в 2014 году. Гиггз провел два года в качестве помощника тренера при Луи Ван Гале, а затем покинул манчестерскую команду в 2016 году. 46-летний экс-футболист получит награду на стадионе "Сан-Мамес", когда после пандемии коронавируса будут открыты границы.

Смотрите, как сборная Уэльса играет под руководством Гиггза:

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Манчестер Юнайтед Атлетик Бильбао Райан Гиггз сборная Уэльса

Источник: Sportbox

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