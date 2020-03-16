В Испании от коронавируса умер 21-летний футболист "Атлетико"

Спортсмен находился в зоне риска, так как ранее у него было обнаружено онкологическое заболевание

21-летний игрок любительского клуба "Атлетико Портада Альта" из испанской Малаги Франсиско Гарсия умер от коронавируса, сообщает пресс-служба "Атлетико". Недавно у футболиста было обнаружено онкологическое заболевание, что значительно усугубило его иммунитет. Он находился в зоне риска.

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Франсиско скончался вечером воскресенья – спустя несколько дней после того, как тест-система показала положительный результат на COVID-19. Руководство клуба выразило соболезнования семье, близким и друзьям Гарсии.

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Отметим, что Франсиско Гарсия выступал за клуб "Атлетико Портада Альта" в течение четырех лет. Последний год он параллельно возглавлял юношескую команду "Infantil A".

Франсиско Гарсия / Фото: Facebook В тренде В Украине вручают спортивные "Оскары": онлайн-трансляция шоу

Напомним, что еще в конце февраля появилась информация о первой жертве в мировом футболе: якобы иранская спортсменка скончалась от коронавируса. Речь о 23-летней Ильхам Шейхи, согласно первоначальным сообщениям СМИ, умершей после 10-дневной госпитализации. Однако впоследствии сама же футболистка выступила с видеообращением, в котором заявила, что она – жива. По словам Ильхам, погибла другая женщина с таким же именем, как у нее.

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