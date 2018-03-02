В Испании решили не расширять аэропорт, чтобы не тревожить Месси
Дом аргентинского футболиста находится недалеко от аэропорта Барселоны
Президент лоукостера Vueling Airlines Хавьер Санчес-Прието рассказал, что в аэропорту Барселоны нельзя строить новый терминал из-за того, что рядом проживает форвард каталонского клуба Лионель Месси.
"Потому что нельзя летать там, где живет Месси. Это не происходит нигде в мире", – сказал Санчес-Прието.
Официальная причина отказа от расширения аэропорта и ограничения взлетно-посадочных полос – угроза экологии в городе Гава (10 км от аэропорта), где живет Месси.
Ранее мы сообщали, что Лео Месси и сборная Аргентины перед ЧМ-2018 поедут в Израиль. Футбольные федерации Аргентины и Израиля договорились о товарищеском матче 9 июня – за 6 дней до открытия ЧМ-2018.
Перед этим президент аргентинской федерации попросил Месси меньше играть за "Барселону", чтобы поберечь силы к чемпионату мира.
Напомним, на ЧМ-2018 сборная Аргентины сыграет в группе D, где ее соперниками будут Исландия, Хорватия и Нигерия.
В текущем сезоне Месси сыграл 40 матчей за "Барселону" во всех турнирах, забил 31 мяч и сделал 16 результативных передач.
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