В Испании решили не расширять аэропорт, чтобы не тревожить Месси

Сегодня, 20:12

Дом аргентинского футболиста находится недалеко от аэропорта Барселоны

Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP

Президент лоукостера Vueling Airlines Хавьер Санчес-Прието рассказал, что в аэропорту Барселоны нельзя строить новый терминал из-за того, что рядом проживает форвард каталонского клуба Лионель Месси.

"Потому что нельзя летать там, где живет Месси. Это не происходит нигде в мире", – сказал Санчес-Прието.

Официальная причина отказа от расширения аэропорта и ограничения взлетно-посадочных полос – угроза экологии в городе Гава (10 км от аэропорта), где живет Месси.

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Ранее мы сообщали, что Лео Месси и сборная Аргентины перед ЧМ-2018 поедут в Израиль. Футбольные федерации Аргентины и Израиля договорились о товарищеском матче 9 июня – за 6 дней до открытия ЧМ-2018.

Перед этим президент аргентинской федерации попросил Месси меньше играть за "Барселону", чтобы поберечь силы к чемпионату мира.

Напомним, на ЧМ-2018 сборная Аргентины сыграет в группе D, где ее соперниками будут Исландия, Хорватия и Нигерия.

В текущем сезоне Месси сыграл 40 матчей за "Барселону" во всех турнирах, забил 31 мяч и сделал 16 результативных передач.
аэропорт, футбол, Барселона, чемпионат Испании, Лионель Месси

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