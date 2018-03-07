В Испании выделили больше двух полицейских на каждого российского фаната

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Поединок 1/8 финала Лиги Европы "Атлетико" – "Локомотив" получил статус повышенного риска

В четверг &quot;Локомотив&quot; сыграет с &quot;Атлетико&quot; на выезде. Фото AFP
В четверг "Локомотив" сыграет с "Атлетико" на выезде. Фото AFP

Меры безопасности на первом матче 1/8 финала Лиги Европы между "Атлетико" и "Локомотивом" будут усилены, сообщают испанские СМИ. По информации источника as.com, обеспечением порядка на стадионе будут заниматься 1300 полицейских. Как отмечает издание, встречу в Мадриде должны посетить около 500 болельщиков российской команды.

Ранее в испанских СМИ появилась информация о том, что УЕФА присвоил матчу "Атлетико" – "Локомотив" статус повышенного риска. Такое решение принято в связи с событиями в Бильбао, когда болельщики "Спартака" перед началом ответного матча 1/16 финала Лиги Европы устроили массовые беспорядки. В итоге погиб полицейский.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Локомотивом" и "Атлетико" пройдет в Мадриде завтра, 8 марта. Начало игры – 20:00 по киевскому времени.

Глава Футбольной лиги Испании (LFP) Хавьер Тебас после беспорядков в Бильбао заявил, что российским ультрас не стоило приезжать и призвал искоренить насилие в футболе.

Отметим, что в четверг также пройдет матч ЛЕ "Лацио" – "Динамо".

Лига Европы, Атлетико Мадрид, Локомотив Москва, футбольные фанаты

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Источники:

AS.com, СЭ

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